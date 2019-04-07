Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«ПСЖ» избежал поражения в матче со «Страсбургом»

«ПСЖ» избежал поражения в матче со «Страсбургом»
Футбол / Франция

Завершился матч 31-го тура французской Лиги 1 между «ПСЖ» и «Страсбургом». Встреча состоялась на «Парк де Пренс» и завершилась вничью со счётом 2:2.

Первыми в поединке забили хозяева. На 13-й минуте парижан вывел вперёд Эрик Шупо-Мотинг. Однако ещё в первом тайме гости не только сравняли счёт, но и забили второй мяч. В их составе отличились Жоя Да Кошта и Антони Гонсальвес. Избежать поражения лидер чемпионата Франции сумел за восемь минут до истечения основного времени матча — с передачи Юлиана Дракслера результативным ударом отметился Тило Керер.

В случае победы «ПСЖ» мог стать чемпионом Франции за семь туров до конца первенства. Сейчас отрыв команды от «Лилля», который идёт вторым, составляет 20 очков. «Страсбург» расположился на 9-й позиции с 43 баллами в активе.

Франция - Лига 1. 31-й тур
07 апреля 2019, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
2 : 2
Страсбург
Страсбург
1:0 – Шупо-Мотинг – 13, 1:1 – Да Кошта – 26, 1:2 – Гонсальвес – 38, 2:2 – Керер – 82
Нападающий «ПСЖ» стал автором «промаха века», лишив свою команду гола
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент