«ПСЖ» избежал поражения в матче со «Страсбургом»

Завершился матч 31-го тура французской Лиги 1 между «ПСЖ» и «Страсбургом». Встреча состоялась на «Парк де Пренс» и завершилась вничью со счётом 2:2.

Первыми в поединке забили хозяева. На 13-й минуте парижан вывел вперёд Эрик Шупо-Мотинг. Однако ещё в первом тайме гости не только сравняли счёт, но и забили второй мяч. В их составе отличились Жоя Да Кошта и Антони Гонсальвес. Избежать поражения лидер чемпионата Франции сумел за восемь минут до истечения основного времени матча — с передачи Юлиана Дракслера результативным ударом отметился Тило Керер.

В случае победы «ПСЖ» мог стать чемпионом Франции за семь туров до конца первенства. Сейчас отрыв команды от «Лилля», который идёт вторым, составляет 20 очков. «Страсбург» расположился на 9-й позиции с 43 баллами в активе.