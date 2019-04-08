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«Оренбург» одержал волевую победу в матче с «Ахматом» в молодёжном первенстве

«Оренбург» одержал волевую победу в матче с «Ахматом» в молодёжном первенстве
Футбол / РПЛ

В 22-м туре молодёжного первенства России «Оренбург» принимал грозненский «Ахмат». Матч состоялся на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершился победой хозяев со счётом 3:1.

Первыми во встрече вперёд вышли гости – уже на 13-й минуте нападающий Таймаз Хизриев отметился голом. Незадолго до свистка на перерыв, на 37-й минуте, форвард хозяев Денис Стрельцов восстановил равенство. На 70-й и 72-й минуте «Оренбург» забил ещё по голу, обеспечив себе победу.

«Оренбург» набрал 15 очков и поднялся с последнего места в турнирной таблице молодёжного первенства на предпоследнее, 15-е. Теперь ниже оренбургской команды располагается лишь «Анжи» (13). «Ахмат» (26) остался на 11-м месте. С полной таблицей молодёжного первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».

Россия - Молодёжное первенство. 22-й тур
08 апреля 2019, понедельник. 11:00 МСК
Оренбург-мол.
Оренбург
3 : 1
Ахмат-мол.
Грозный
0:1 – Хизриев – 13, 1:1 – Стрельцов – 36, 2:1 – Прилепин – 70 (пен), 3:1 – Антоненко – 72
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