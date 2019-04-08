«Оренбург» одержал волевую победу в матче с «Ахматом» в молодёжном первенстве

В 22-м туре молодёжного первенства России «Оренбург» принимал грозненский «Ахмат». Матч состоялся на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершился победой хозяев со счётом 3:1.



Первыми во встрече вперёд вышли гости – уже на 13-й минуте нападающий Таймаз Хизриев отметился голом. Незадолго до свистка на перерыв, на 37-й минуте, форвард хозяев Денис Стрельцов восстановил равенство. На 70-й и 72-й минуте «Оренбург» забил ещё по голу, обеспечив себе победу.



«Оренбург» набрал 15 очков и поднялся с последнего места в турнирной таблице молодёжного первенства на предпоследнее, 15-е. Теперь ниже оренбургской команды располагается лишь «Анжи» (13). «Ахмат» (26) остался на 11-м месте. С полной таблицей молодёжного первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».