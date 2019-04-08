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В отношении Слуцкого начато расследование в связи с критикой арбитра

Фото: Broer van den Boom/Soccrates/Getty Images
В отношении Слуцкого начато расследование в связи с критикой арбитра
Футбол / Прочие турниры

Дисциплинарный комитет Футбольного союза Нидерландов начал расследование в отношении главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого, сообщает Voetbalprimeur.

Российскому специалисту, обрушившемуся с критикой на арбитра Сердара Гёзебююка, который назначил два пенальти в ворота его команды в матче 29-го тура чемпионата Нидерландов с ПСВ (3:3), грозит штраф и дисквалификация.

После окончания встречи Слуцкий заявил, что считает судью высокомерным и эгоистичным, а также выразил мнение, что он считает себя богом. Также специалист сказал, что Гёзебююк – худший арбитр, которого он встречал в своей жизни. Позднее Слуцкий вновь выступил с критикой рефери, заявив, что, возможно, тот испытывает к нему личную неприязнь.

«Худший судья, что я видел в жизни». Слуцкий психанул после матча
Болельщики с ним согласны.
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