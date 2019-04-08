Марез: «Манчестер Сити» выиграет ЛЧ если не в этом году, то в следующем точно

Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур».



«Нас ждёт очень непростое противостояние, но мы будем к нему готовы. Мы знаем соперника, но и он знает нас. Мы много раз играли с ними и выигрывали, но, возможно, такое доскональное знание друг друга может сыграть и негативную роль.



Каждый делает своё дело, будь то голы, результативные передачи или надёжная игра в обороне. Как говорит тренер, нам нужны все, и только так можно выйти на следующий уровень. У нас великолепный подбор игроков, обладающих огромным талантом, и замечательный тренер. Мы имеем всё необходимое, чтобы пройти путь до конца.



Победа в Лиге чемпионов стала бы чем-то невероятным. Я всегда мечтал о победе в таком турнире. Мы сделаем всё, чтобы её выиграть. Если не в этом году, то в следующем уж точно. Но сперва нужно пройти „Тоттенхэм“, а дальше будет видно», — приводит слова Мареза официальный сайт УЕФА.

Гвардиола: победы «Ливерпуля» никак не влияют на «МС» с точки зрения психологии