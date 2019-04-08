«Реал» U18 стал чемпионом Испании под руководством Рауля

Легендарный нападающий мадридского «Реала» Рауль Гонсалес привёл юношескую команду клуба (U18) к титулу чемпиона Испании.

«Невероятный сезон для несовершеннолетних! Очень рад быть частью этой великой команды чемпионов!» — написал Рауль в своём «инстаграме», прикрепив командную фотографию.

41-летний Рауль возглавил «Реал» U18 в марте, сменив на посту наставника Альваро Бенито, который был уволен за критику игры основного состава во втором матче полуфинала Кубка Испании с «Барселоной» (0:3).

«Поздравляю, ребята! Отличная работа!», — прокомментировал Бенито пост Рауля. «Это также и твоя победа, друг!» — ответил ему Рауль.

Напомним, что Рауль выступал за «Реал» с 1994 по 2010 годы. В составе «Королевского клуба» он шесть раз выигрывал чемпионат Испании, а также трижды стал победителем Лиги чемпионов.