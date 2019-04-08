Семак: мне бы очень хотелось, чтобы Кокорин продолжил карьеру в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил, что хотел бы и дальше видеть нападающего Александра Кокорина в петербургской команде. Напомним, Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев находятся в СИЗО «Бутырка».



«Я уже обозначил свою позицию. У меня это в голове не укладывается. Проступок, который они совершили, абсолютно несоизмерим с наказанием, которое они несут. Это большой перебор.



Не знаю, можно ли вернуться после такого. Ребята очень опасны для общества, и, в случае если выйдут на свободу, наверное, будет очень опасно. Вообще, думаю, можно вернуться. Насколько быстро и как — здесь, конечно, сложно предположить. Неизвестно, сколько потребуется времени для восстановления после травмы, к тому же есть и психологическая травма.



Кокорин очень много делает добра, занимается благотворительностью. Он не представляет опасности для общества. Я рассчитываю на Александра. Сейчас у него заканчивается контракт, здесь всё будет зависеть от решения руководства клуба. Мне бы очень хотелось, чтобы Кокорин продолжил карьеру в „Зените“", — сказал Семак в эфире программы „8-16“.