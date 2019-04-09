Азар обошёл Роналду по числу голов в АПЛ

Бельгийский нападающий лондонского «Челси» Эден Азар оформил дубль в матче 33-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэм Юнайтед» (2:0).

Благодаря этому на счету Азара стало 85 голов в карьере в английской Премьер-лиге. По данным статистического портала Squawka, по числу голов в АПЛ бельгиец опередил португальского нападающего Криштиану Роналду, который выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год, а затем перешёл в «Реал» за € 94 млн.

28-летний Азар перешёл в «Челси» летом 2012 года из «Лилля». Сумма трансфера составила € 35 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 32 матчах английского национального чемпионата, в которых стал автором 16 забитых мячей, а также отметился 12 результативными передачами. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.