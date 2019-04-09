Ван Дейк назвал Стерлинга лучшим игроком АПЛ

Защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк рассказал, что голосовал за полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга в опросе за звание лучшего игрока сезона в АПЛ.

«Я голосовал за Рахима Стерлинга. Сделал то, что считал верным, он этого заслуживает. У него был фантастический сезон, думаю, что он стал лучше. Посмотрим, выиграет ли он. Мог бы проголосовать и за Бернардо Силву, и ещё за пару игроков из «Сити», — цитирует голландского защитника FourFourTwo.

В 28 матчах чемпионата Англии на счету Стерлинга 15 голов и 12 результативных передач. Также на его счету две жёлтые карточки.

«Ливерпуль» с 82 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ. «Манчестер Сити» — второй с 80 баллами, но имеет игру в запасе.