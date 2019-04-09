Гаттузо: матч «Милана» против «Лацио» будет финалом за Лигу чемпионов

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиями от матча 32-го тура чемпионата Италии с «Лацио».

«Матч против «Лацио» будет финалом. Если мы хотим выйти в Лигу чемпионов, то не имеем права проигрывать. Нам нужно взять максимальное количество очков.

Мы хорошо сыграли с «Ювентусом». Некоторые спорные эпизоды были трактованы не в нашу пользу, но мы должны смотреть вперёд.

Надеюсь, Пентек закончит чемпионат лучшим бомбардиром, но для этого вся команда должна работать на него», — цитирует итальянского специалиста Football Italia.

«Милан» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 52 очка после 31 тура. «Лацио» — седьмой с 49 баллами и игрой в запасе. Встреча состоится в Милане, 13 апреля.