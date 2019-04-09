Тихонов будет играть за команду ветеранов любительской лиги

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов будет выступать за команду ветеранов «Гефест», выступающая в любительской лиге.

«Официально: Андрей Тихонов — в «Гефесте»! Сегодня один из самых любимых футболистов для миллионов российских болельщиков был включён в официальную заявку нашей команды! Уже в ближайшей принципиальной игре против «Динамо» должен состоятся дебют! Добро пожаловать в «Гефест», Андрей Валерьевич!», — сообщает страница клуба в «инстаграме».

Тихонов покинул пост наставника самарской команды в октябре прошлого года. Также он входил в тренерский штаб «Спартака», «Краснодара» и «Енисея». Будучи футболистом известен по выступлениям за «Спартак», «Крылья Советов» и «Химки».