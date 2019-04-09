Мамаев: не признаю предварительного сговора, хулиганских побуждений не было

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев частично признал обвинения следствия по делу, фигурантом которого является.



«Всё понятно. Предварительного сговора не признаю, из 61 свидетеля нет ни одного, доказывающего этого. Следствие само говорит про неустановленное время и неустановленное место, какой сговор? Побои Соловчуку признаю, но не из хулиганских побуждений. К Паку отношения не имею, я не участвовал в этом эпизоде. По Гайсину не признаю побоев, с учётом очных ставок у него другие повреждения по экспертизе, отличающиеся от судебных», — передаёт слова Мамаева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий пребывают в СИЗО «Бутырка» с 11 октября прошлого года за участие в двух драках в центре Москвы тремя днями ранее. В ходе инцидентов пострадали три человека.

Суд над Кокориным и Мамаевым. Заседание началось. LIVE Все подробности.