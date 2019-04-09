«Пюник» объявил об отставке Талалаева с поста главного тренера

Российский специалист Андрей Талалаев покинул пост главного тренера «Пюника». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Стороны досрочно расторгли контракт по взаимному согласию. Талалаев покинул клуб по семейным обстоятельствам. «Пюник» поблагодарил тренера за работу и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере. Временно исполнять обязанности главного тренера «Пюника» будет Юрий Нагайцев.



46-летний Талалаев возглавлял «Пюник» с июня 2018 года. В конце декабря он был признан тренером года в Армении. В ходе прошлого сезона российский специалист заработал длительную дисквалификацию за оскорбления в адрес помощника главного арбитра во время матча чемпионата страны, которая затем была сокращена после апелляции клуба.