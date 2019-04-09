Свидетель — о Кокорине: Саша святоша и ангелочек

Екатерина Бобкова, свидетель по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, поделилась мнением о форварде.



«Саша — святоша. До этого я их не видела четыре года. Иногда в клубах пересекались. Он ангелочек, добрый, отзывчивый мальчик. Как не переживать за его судьбу? Но это не влияет на мои слова. Я говорю вам правду.



Был ли сговор? Они из кафе даже вышли по отдельности, какой сговор. Обычная уличная драка, я такие каждый день вижу. У меня сосед жену избивает, его не сажают», — передаёт слова Бобковой корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.



Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий пребывают в СИЗО «Бутырка» с 11 октября прошлого года за участие в двух драках в центре Москвы тремя днями ранее. В ходе инцидентов пострадали три человека. Изначально арест компании был рассчитан до 8 декабря, однако затем суд дважды продлевал его.