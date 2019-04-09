Ругани — о матче с «Аяксом»: о таких моментах мечтаешь с детства

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с амстердамским «Аяксом».



«Я подхожу к матчу с энтузиазмом. О таких моментах мечтаешь с детства. Едва ли мог быть в большем в восторге от того, что сыграю. В таких играх хочется принимать участие.



Игроки „Аякса“ очень техничны и выносливы. Надо сыграть надежно и собрано. Судьба противостояния решится по итогам двух встреч. „Аякс“ очень силен в атаке, но мы понимаем, что можем наказать его в обороне. Постараемся это использовать.



Это очень важный матч для меня и для клуба, но я надеюсь это не конец, а только начало. Намерен доказать, что заслуживаю права участвовать в таких матчах. Я играю за команду чемпионов и понимаю, что найти место в таком коллективе непросто», — приводит слова Ругани официальный сайт УЕФА.