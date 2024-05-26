Тренер «Пари НН» Илич высказался об итоговом положении клуба в РПЛ

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич подвёл итоги матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги для своей команды с самарскими «Крыльями Советов» (1:1).

«Мы провели сложный матч с хорошим соперником. У нас были хорошие моменты, в концовке второго тайма могли забить гол и остаться в РПЛ напрямую. К сожалению, не получилось. Сейчас очень важно сосредоточиться на стыковых матчах. Будем играть с тульским «Арсеналом», будем готовиться к этим поединкам. Сейчас важно, чтобы игроки хорошо провели процесс восстановления», — приводит слова Федотова клубная пресс-служба.

Таким образом, по итогам нынешнего сезона РПЛ «Крылья Советов» заняли девятое место, набрав 41 очко за 30 матчей. «Пари Нижний Новгород» с 30 очками занял 13-е место и сыграет стыковые матчи за право остаться в РПЛ на следующий сезон, где сыграет с «Арсеналом» из Тулы (четвёртое место в Первой лиге).

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