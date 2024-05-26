Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хетафе — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Пари НН» Илич высказался об итоговом положении клуба в РПЛ

Тренер «Пари НН» Илич высказался об итоговом положении клуба в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич подвёл итоги матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги для своей команды с самарскими «Крыльями Советов» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Гарре – 58'     1:1 Турбо – 77'    

«Мы провели сложный матч с хорошим соперником. У нас были хорошие моменты, в концовке второго тайма могли забить гол и остаться в РПЛ напрямую. К сожалению, не получилось. Сейчас очень важно сосредоточиться на стыковых матчах. Будем играть с тульским «Арсеналом», будем готовиться к этим поединкам. Сейчас важно, чтобы игроки хорошо провели процесс восстановления», — приводит слова Федотова клубная пресс-служба.

Таким образом, по итогам нынешнего сезона РПЛ «Крылья Советов» заняли девятое место, набрав 41 очко за 30 матчей. «Пари Нижний Новгород» с 30 очками занял 13-е место и сыграет стыковые матчи за право остаться в РПЛ на следующий сезон, где сыграет с «Арсеналом» из Тулы (четвёртое место в Первой лиге).

Материалы по теме
Стали известны пары стыковых матчей за право на выступление в следующем сезоне РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android