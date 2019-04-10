«Ман Сити» проиграл пять раз из пяти в матчах с английскими клубами в еврокубках

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на выезде уступил «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Единственный гол забил форвард «шпор» Сон Хын Мин.

Это был пятый матч для клуба из Манчестера в еврокубках с английским клубом. Во всех матчах «горожане» потерпели поражения.

В сезоне-1970/71 «Манчестер Сити» встретился с «Челси» в полуфинале Кубка обладателей Кубков и уступил (0:1, 0:1). В сезоне-2017/18 «горожане» проиграли «Ливерпулю» в 1/4 финала Лиги чемпионов (0:3, 1:2).

Ответный матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур» пройдёт 17 апреля. Встреча состоится в Манчестере на стадионе «Этихад». Начало матча — в 22:00 мск.