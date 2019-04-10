Хендерсон: «Ливерпуль» должен быть доволен результатом

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал победу над «Порту» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:0).

«Порту» – хорошая команда с отличными игроками. Как вы могли заметить, они довольно опасны. Мы хотели выйти во втором тайме и забить ещё один или два гола, но этого не получилось сделать. Создали не так уж много моментов, но в целом должны быть довольны результатом», – цитирует полузащитника BBC.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Порту» — «Ливерпуль» состоится 17 апреля на стадионе «Драгау» в Порту. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Напомним, в 1/8 финала турнира «Ливерпуль» оказался сильнее мюнхенской «Баварии», а «Порту» выбил из соревнований «Рому».