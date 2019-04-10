Кейн на костылях покинул стадион после игры с «Манчестер Сити»

Нападающий «Тоттенхэм Хоттспур» Гарри Кейн, получивший повреждение в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:0), покинул стадион на костылях. Форвард травмировался на 56-й минуте в единоборстве с полузащитником гостей Фабианом Делфом.

Фото можно посмотреть в «твиттере» журналиста Роба Харриса.

В ближайшее время футболист пройдёт медицинское обследование, которое определит степень серьёзности травмы и сроки восстановления.

25-летний Кейн является воспитанником «Тоттенхэм Хотспур». В нынешнем сезоне он принял участие в 28 матчах английского национального чемпионата, в которых стал автором 17 забитых мячей (четырёх — с пенальти), а также отметился четырьмя результативными передачами.

Ответный матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур» пройдёт 17 апреля. Встреча состоится в Манчестере на стадионе «Этихад». Начало матча — в 22:00 мск.