«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: Кейн заменён из-за травмы

Нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн получил травму в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (счёт 0:0, идёт второй тайм).

Форвард травмировался на 56-й минуте в единоборстве с полузащитником гостей Фабианом Делфом. Покинуть поле Кейн смог только с помощью врачей, не наступая на левую ногу.

В ближайшее время футболист пройдёт медицинское обследование, которое определит степень серьёзности травмы и сроки его восстановления.

25-летний Кейн является воспитанником «Тоттенхэм Хотспур». В нынешнем сезоне он принял участие в 28 матчах английского национального чемпионата, в которых стал автором 17 забитых мячей (четыре — с пенальти), а также отметился четырьмя результативными передачами.