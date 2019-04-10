Агент: Н’Диайе было трудно убедить перейти в ЦСКА. Говорили об интересе «Реала»

Алексей Дуданец, агент нападающего ЦСКА Лассана Н’Диайе, поделился подробностями о переходе малийского футболиста в стан «армейцев» в октябре прошлого года.



«Этого игрока сначала предложили мне, а я — ЦСКА. Хотя «армейцы» и без того знали всю юношескую сборную Мали. Понял, что игрок достойный, когда он забил шесть мячей в семи матчах на юношеском чемпионате мира.



Сразу ли ЦСКА показал заинтересованность? Да, их не надо было убеждать. А вот самого игрока было очень тяжело убедить. Работу с Африкой можно описать так – выбрать игрока очень легко, а вот привезти к нам практически невозможно. Готов предложить вам слетать со мной в Мали, посмотреть на то, как там устроена жизнь, и у вас вопросов не останется. Это другой мир. У блогера Варламова есть выпуск про Мали, после него вообще ничего не надо будет объяснять. Учитывая, что игрок не знает английского, а я не знаю французского, его было очень сложно убедить.



Какие нашёл аргументы? Как с «Уфой». Рассказал, в каком качестве ЦСКА брал футболистов, а в каком продавал. Всё просто. Ну и, конечно же, фактор таланливого главного тренера ЦСКА в лице Гончаренко помог тоже – я много ему рассказывал, что у этого тренера он сможет многому научиться.



Ему звонил брат испанского тренера, который сейчас работает в АПЛ. Он был очень настойчив. А остальные агенты звонили через ассистентов. Плюс у меня была информация от испанских коллег, что к нему проявляет интерес «Реал», — сказал Дуданец в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Ерёмину и Андрею Панкову.

«Н`Диайе звонил брат испанского тренера, работающего в АПЛ. Но он выбрал ЦСКА» Агент Алексей Дуданец, который привёз Лассану Н`Диайе в ЦСКА, рассказывает о переходе, своей работе и сравнивает Украину с Россией.