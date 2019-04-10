Рашфорд будет получать £ 300 тыс. в неделю по новому контракту с «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд близок к продлению контракта с клубом, сообщает Mirror.



По информации издания, 21-летний футболист запросил у руководства «красных дьяволов» значительное повышение зарплаты. Ожидается, что по условиям нового соглашения, которое будет рассчитано на пять лет, форвард будет получать £ 15,8 млн в год (€ 18,3 млн), или £ 300 тыс. в неделю (€ 348 тыс.).



Рашфорд является воспитанником «Манчестер Юнайтед», в составе которого дебютировал в 2016 году. В нынешнем сезоне он принял участие в 27 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 10 голов и 6 результативных передач, а также получил 3 жёлтые и 1 красную карточку. «Красные дьяволы» после 32 туров занимают шестое место в турнирной таблице первенства.

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