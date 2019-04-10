Марлос перенёс операцию и пропустит около шести недель

Полузащитник «Шахтёра» Марлос пропустит около шести недель после операции. На протяжении сезона его беспокоили боли в области паха, в связи с чем потребовалось хирургическое вмешательство. 9 апреля полузащитник оранжево-чёрных был прооперирован в Барселоне.



«В течение восьми месяцев я играл с очень сильной болью, не мог тренироваться на сто процентов. К сожалению, понадобилась операция. Только близкие знают, насколько я расстроен, что не смог помочь команде так, как хотел. Но я обещаю вернуться ещё сильнее! Хочу добиться с «Шахтёром» всех наших целей. Надеюсь скоро вновь выйти на поле и делать то, что я люблю больше всего», — цитирует Марлоса пресс-служба «горняков».



12 апреля Марлос вернётся в Киев. Восстановление, по предварительным оценкам, займёт шесть недель.

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