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Боярский: лучше сбрить усы, чем болеть за «Спартак»

Боярский: лучше сбрить усы, чем болеть за «Спартак»
Футбол / РПЛ

Известный актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассказал о своём отношении к московскому «Спартаку».

«Лучше сбрить усы, чем болеть за московский «Спартак»? Да. Сбрею, если надо будет. И не только себе, кому угодно сбрею», — сказал Боярский в ролике на канале журналиста Александра Лукьянова в YouTube.

«Зенит» после 22 туров занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 45 очками в активе. Ближайший преследователь сине-бело-голубых в лице «Краснодара» имеет на счету 41 очко. «Спартак» (36) располагается на шестой строчке. С полной таблицей чемпионата России можно ознакомиться на «Чемпионате».

В 23-м туре «Зенит» на своём поле сыграет с «Анжи». Матч состоится 14 апреля и начнётся в 16:30 мск.

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