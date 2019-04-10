Боярский: я не поддерживаю кричалку «Хоп, давай-давай, доминируй, унижай»

Актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассказал, что не поддерживает кричалки фанатов, в которых есть пренебрежительное отношение к сопернику.



«Я не против фанатов, если дело не касается грубости, хамства, мата и пренебрежительного отношения к сопернику. Я этого не принимаю. Есть джентльмен, который сидит на трибуне, и есть хамло, которое ради того, чтобы проявить себя, может оскорбить неповинного болельщика. И кричалку «Хоп, давай-давай, доминируй, унижай» я тоже не поддерживаю», — сказал Боярский в эфире YouTube-канала LOOKYANOV.

«Зенит» с 45 очками в активе по-прежнему лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре петербургский клуб на своём поле сыграет с «Анжи». Матч состоится 14 апреля.