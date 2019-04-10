Марадона – Пеле: желаю тебе сил и как можно скорее выздороветь, король!

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона в своём «инстаграме» обратился к экс-игроку национальной команды Бразилии Пеле, который в последнее время испытывает проблемы со здоровьем.



«Сегодня этой фотографии уже 40 лет. Она была сделана в Рио-де-Жанейро, когда мы встретились. Какими молодыми мы были… Я желаю тебе побольше сил и как можно скорее выздороветь, король Пеле!» — говорится в сообщении Марадоны.



Ранее стало известно, что у Пеле во Франции случился приступ столбняка и лихорадки. Бразилец был госпитализирован, однако, по словам окружения, это была лишь предупредительная мера и его жизни ничто не угрожало. В настоящий момент Пеле находится в Бразилии, где проходит курс восстановления.

