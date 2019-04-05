Пеле: чувствую себя намного лучше, я готов снова играть!

Легендарный бразильский футболист Пеле, который был госпитализирован в Париже, рассказал о своём самочувствии.

«Спасибо за всю вашу любовь! Антибиотики работают. Все тесты в порядке. Я чувствую себя намного лучше. Думаю, что готов снова играть!» — написал Пеле в своём «твиттере».

Напомним, что у 78-летнего Пеле случился приступ столбняка и лихорадки. По словам окружения бразильца, госпитализация была лишь предупредительной мерой, и его жизни ничего не угрожало.



Это были не первые проблемы со здоровьем у Пеле за последние годы. В ноябре 2014 года он был доставлен в реанимацию после серьёзной инфекции мочевыводящих путей. На Олимпийских играх 2016 года он не смог зажечь олимпийский факел в Рио-де-Жанейро. На церемонии жеребьёвки чемпионата мира 2018 года он присутствовал, находясь в инвалидной коляске.