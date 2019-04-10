«Бавария» заинтересована в Почеттино

«Бавария» проявляет интерес к главному тренеру «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, сообщает El Mundo Deportivo.

По информации издания, руководство мюнхенского клуба, несмотря на действующий контракт с хорватским специалистом Нико Ковачем, который рассчитан до лета 2021 года, желает заменить его наставником «шпор». В стане чемпиона Германии рассчитывают, что работа в «Баварии» может прельстить аргентинца возможностью выигрывать трофеи.

Почеттино возглавил «Тоттенхэм» летом 2014 года. Ранее он также работал с «Эспаньолом» и «Саутгемптоном». На сегодняшний день 47-летний специалист не выиграл ещё ни одного трофея в качестве главного тренера. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2023 года.