«Бавария» и дортмундская «Боруссия» ведут борьбу за Зиеша из «Аякса»

Полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш может летом оказаться в немецкой Бундеслиге, сообщает Sport.de.



По информации издания, на 26-летнего футболиста претендуют сразу два ведущих клуба Германии – «Бавария» и дортмундская «Боруссия». При этом «шмели» уже предприняли попытку заполучить игрока и сделали «Аяксу» предложение. «Бавария» также контактировала с амстердамским клубом, но ещё не называла конкретную сумму, которую готова заплатить за хавбека.



Интерес к Зиешу также проявляют такие клубы, как «Реал», «Челси», «Арсенал», «Рома», «Эвертон» и «Лестер Сити». Ожидается, что игрок обойдётся потенциальному покупателю в € 35-50 млн.



В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 24 матчах Эредивизии, в которых записал на свой счёт 15 голов и получил 2 жёлтые карточки.

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