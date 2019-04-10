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Стало известно, сколько потратила компания Кокорина и Мамаева в день драки

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Стало известно, сколько потратила компания Кокорина и Мамаева в день драки
Футбол / РПЛ

Прокурор по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которые с октября прошлого года удерживаются под стражей в СИЗО «Бутырка», озвучил сумму, потраченную футболистами и их компанией в день, когда они стали участниками нескольких драк в центре Москвы.

Так, счёт компании в кафе «Кофемания» составил 264 790 рублей. В него включена плата и за алкогольные напитки в том числе. В клубе «Эгоист» футболистам и их компании были предъявлены два чека — на 123 410 и 8000 рублей.

Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий пребывают в СИЗО «Бутырка» с 11 октября прошлого года за участие в двух драках в центре Москвы тремя днями ранее. В ходе инцидентов пострадали три человека. Изначально арест был рассчитан до 8 декабря, однако затем суд дважды продлевал его.

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