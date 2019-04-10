Источник: Райола назвал «Реалу» три условия трансфера Погба

Мино Райола, агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщил «Реалу» условия возможного трансфера своего клиента, сообщает Le10Sport.

Во-первых, представитель француза желает получить с потенциального перехода футболиста € 18 млн комиссионных. Во-вторых, он хочет сохранить долю в 5% с прав на изображение 26-летнего хавбека. Наконец, в третьих, Райола потребовал, чтобы его клиент вошёл в тройку самых высокооплачиваемых игроков команды.

В нынешнем сезоне в составе «Манчестер Юнайтед» Погба сыграл 39 матчей, отметился 14 результативными ударами и 11 голевыми передачами. Его рыночная трансферная стоимость на сегодняшний день составляет € 90 млн. Контракт футболиста с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2021 года.