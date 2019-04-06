Погба — следующая трансферная цель «Реала» после Азара

После трансфера вингера «Челси» Эдена Азара «Реал» будет работать над приобретением полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает Marca.

По информации издания, 26-летний хавбек «красных дьяволов» является приоритетной кандидатурой для укрепления середины поля «сливочных». На его покупке настаивает лично главный тренер «Королевского клуба» Зинедин Зидан. Руководство «Реала» готово сделать всё возможное, чтобы удовлетворить требование французского наставника, однако, как отмечается, не любой ценой.

В нынешнем сезоне в составе «Манчестер Юнайтед» Погба в 39 матчах АПЛ отметился 14 результативными ударами и 11 голевыми передачами. Рыночная трансферная стоимость француза составляет € 90 млн.