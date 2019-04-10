Черчесов: мне повезло — я бесплатно беру футболистов в команду

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил важность финансовой поддержки футбола.



«Конечно, финансы везде играют определяющую роль. Когда есть стадион — есть зрители, а их присутствие рождает ажиотаж, который гонит вперёд. Безусловно, нужна материально-техническая база для комфортных сборов. Можно на песке тренироваться и в мозолях потом ходить. Много нюансов, которые надо учитывать.



Если брать клубы, то, наверное, легче купить одного игрока, который тебе сразу делает разницу во время матча, нежели своего готовить. Качество стоит денег, за него надо платить. Что касается сборной, то у нас только наши российские футболисты, мы контракты никому не даём. У нас важное — честь, флаг и возможность проявить себя. Мы берём игроков, которые соответствуют уровню. Мне в этом плане чуть-чуть повезло — я бесплатно беру футболистов», — сказал Черчесов во время Всероссийского урока в рамках проекта «ПроеКТОриЯ». ​