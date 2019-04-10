Лапорт: «Манчестер Сити» лучше, чем «Ливерпуль»

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт поделился мнением о «Ливерпуле». Напомним, на данный момент лидером АПЛ является «Ливерпуль», а «горожане» располагаются на втором месте.



«Когда вы выигрываете практически все матчи в Премьер-лиге, то думаете, что вы выступаете действительно в отличной команде. Это должно продолжаться, мы должны попытаться выиграть всё. Гвардиола внушает эту мысль всем игрокам „Манчестер Сити“. Быть одним из лучших клубов в чемпионате — высокое достижение.



Думаю, „Манчестер Сити“ лучше, чем „Ливерпуль“, но титул выиграет та команда, которая будет внимательнее относиться к деталям. У „Ливерпуля“ хороший состав, но я надеюсь, что мы не уступим в борьбе. Я здесь, чтобы выиграть все возможные титулы, включая Лигу чемпионов. Хочу пройти весь путь», — приводит слова Лапорта Get French Football News.