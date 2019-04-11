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Аллегри: гол придал «Аяксу» уверенности, а «Ювентус» пребывал в недоумении

Аллегри: гол придал «Аяксу» уверенности, а «Ювентус» пребывал в недоумении
Футбол / Лига чемпионов

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвёл итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:1).

«Я был уверен, что Ругани преуспеет, так как он один из лучших защитников в Италии. Он своеобразно действует в обороне, ему лишь необходимо улучшить некоторые аспекты игры. Не думаю, что мы отвлеклись и пропустили гол, но ответный мяч был забит сразу после перерыва. Это придало „Аяксу“ уверенности, в то время как мы пребывали в некотором недоумении.

Я выставил более технически одарённых игроков на эту встречу, так как пришло время отработать прессинг с большой точностью и техникой. Важно было сдержать натиск „Аякса“ и, в частности, де Йонга. С де Йонга начинается движение „Аякса“, — приводит слова Аллегри Sky Sport Italia.

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