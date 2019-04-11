Щенсны: худшее, что можно сделать в матче с «Аяксом», — это отвлечься

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:1).



«Конечно, мы могли избежать ответного гола. Нам не хватило концентрации, „Аякс“ забил прекрасный гол. Жаль, что на выходе получился такой результат, но теперь мы должны одолеть „Аякс“ в Турине.



Все видят класс „Аякса“ и то, как команда играет. Их манера игры агрессивная. Но мы уже доказали в противостоянии с „Атлетико“, что можем выйти победителями. Важно всегда быть в игре. Играя с такой командой, как „Аякс“, худшая ошибка, которую вы можете совершить — это отвлечься и оставить свободное пространство.



»Аякс" — интересная команда, которая действует агрессивно в атаках. Посмотрим, что произойдёт во втором матче", — приводит слова Щенсны Sky Sport Italia.