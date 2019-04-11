Вальверде: Месси получил сильный удар, у него гематома

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал состояние капитана своей команды Лионеля Месси после полученного им удара от защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, который состоялся на «Олд Траффорд».

«Он получил сильный удар. У него образовалась гематома. Завтра врачи его осмотрят», — приводит слова наставника сине-гранатовых "твиттер" El Chiringuito.

Напомним, в первом тайме матча против «МЮ» Смоллинг, пытаясь сыграть на опережение, ударил Месси в спину и задел его лицо. В результате столкновения у аргентинца пошла кровь из носа. Поединок пришлось остановить на несколько минут, пока футболисту оказывалась медицинская помощь на поле.