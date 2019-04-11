Де Лигт: Роналду — настоящий хищник на поле

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:1).



«С самого начала атмосфера на стадионе была огненной, и мы имели несколько хороших шансов забить на старте встречи, но уступили „Ювентусу“ как раз перед перерывом. Лучшим качеством Роналду, помимо его таланта, является то, что он настоящий хищник на поле. Он видит самую крохотную возможность забить и тут же использует её. Он не боится бежать навстречу нескольким игрокам.



Думаю, мы выступили хорошо. „Аякс“ — команда с большим потенциалом, и она, как правило, наиболее полно проявляет себя именно в матчах Лиги чемпионов. Мы много работаем ради общей цели. Сегодня мы доказали, что попали в четвертьфинал турнира не по счастливой случайности», — приводит слова де Лигта Sky Sport Italia.

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