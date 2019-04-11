Rambler Group приобрела эксклюзивные права на матчи английской Премьер-лиги

Компания Rambler Group, в которую входит Championat.com, приобрела эксклюзивные права на трансляцию в России матчей английской Премьер-лиги. Контракт действует три года начиная с сезона-2019/20.



Основной площадкой для дистрибуции контента станет лидирующий российский легальный онлайн-кинотеатр Okko, входящий в состав Rambler Group. В рамках платформы онлайн-кинотеатра Okko на SmartTV и в приложениях iOS/Android и Web появится специальный раздел Okko.Sport. В этом разделе будут эксклюзивно показывать прямые трансляции всех матчей АПЛ, а также другой связанный с ними контент: аналитические, информационные и развлекательные передачи, созданные как АПЛ, так и спортивной видеоредакцией Okko.Sport, которая формируется специально для этого проекта. Весь контент в разделе Okko.Sport будет доступен по платной подписке.

«В Rambler Group не раскрывают стоимость контракта. Но при пересчёте на одну серию лучшего футбольного контента в мире получается весьма невысокая стоимость, а такой эксклюзив станет рычагом для привлечения новой аудитории на другие продукты ОККО — сериалы, фильмы, анимацию», — отметил заместитель генерального директора Rambler Group Максим Тадевосян.

Кроме того, на ведущем российском спортивном ресурсе Championat.com появится специальный раздел, посвящённый АПЛ. В рамках этого раздела любителям английского футбола будет предложено лучшее из того, чему Championat.com научился за 14 лет работы: оперативная аналитика игр и обзоры, мнения экспертов, интервью с игроками и тренерами, профессиональная статистика и инфографика, прогнозы, обзоры и конкурсы. Также в этом разделе пользователям будет доступно большое количество видеоматериалов, созданных видеоредакцией Okko.Sport. Весь контент в разделе по АПЛ на сайте Championat.com будет находиться в бесплатном доступе. Наряду с «Чемпионатом» информационную поддержку проекту с АПЛ будут оказывать и другие медиаактивы Rambler Group, в числе которых ведущие российские интернет-издания, такие как Lenta.ru, Gazeta.ru и ряд других.



Онлайн-кинотеатр Okko — один из крупнейших российских VoD-сервисов, лидер по платной модели монетизации. Проект стартовал в 2011 году и на сегодняшний день представлен на всех ключевых платформах: Smart TV, mobile (IOS и Android), Apple TV, PlayStation 4, web (ПК). Ежемесячная аудитория Okko — 1,83 млн человек.