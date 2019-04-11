Соловчук: пока я лежал, меня все били, потом шёл и думал, как живым остаться

Виталий Соловчук, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, рассказал сегодня в суде, как происходило нападение на него со стороны футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«У меня было сотрясение, сломан нос, кровоподтёки по всему лицу. Нос сломался после удара Павла Мамаева. Когда меня подняли, я стоял, наклонившись вперёд, вытирал лицо, как увидел, что Мамаев бежит, замахивается и бьёт меня ногой по лицу. После этого из носа пошла кровь, я услышал хруст. Понял, что у меня сломан нос. Дальше у меня потемнело в глазах, я зашатался. Наносились удары ещё, кажется, Пашей, ещё раз ногой. Младший Кокорин тоже ногой наносил удары в область туловища.

Пока я лежал, меня все били. Потом меня повели к машине, в какой-то момент Протасовицкий остановил меня, развёл руки в стороны и нанес ещё два удара в лицо. Я ничего не мог говорить в этот момент, у меня хлестала кровь, в горле пересохло. Идёшь и думаешь, как живым остаться", — передаёт слова Соловчука корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.