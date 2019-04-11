Соловчук: есть заключение экспертов, что файлы с видеорегистратора не удалялись

Виталий Соловчук, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, сегодня, 11 апреля, в суде ответил на вопросы по делу о драке с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

— Как вы проводили время в машине?

— С телефоном в руках, слушая музыку.

— Когда девушка к вам подсела, музыка играла? Для того чтобы музыка играла, питание в машине должно быть?

— Ключ должен быть в среднем положении.

— Вся электроника в машине работает?

— Да.

— Видеорегистратор тоже?

— Я не знаю принципа его работы?

— Вы его принудительно отключали?

— Нет. У него вообще нет такой функции, как выключить вручную.

— Как вы это узнали?

— Я читал.

— Зачем?

— Мне стало интересно.

— Почему?

— Следователь спросил.

— Как случился конфликт и вы покинули автомобиль, сколько времени прошло?

— Я не знаю. Я уехал на скорой.

— До этого только вы были в машине?

— Да.

— Как крепится видеорегистратор?

— Он встроен.

— Чтобы его достать, его нужно демонтировать?

— Не в курсе.

— На машине с того момента ездили?

— Нет.

— Признаки демонтажа видели?

— Нет. Мне непонятны эти вопросы. Вы клоните к тому, что я мог удалить какие-то записи. В деле есть заключение экспертов, что файлы с флеш-карты не удалялись.