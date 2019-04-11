Соловчук: есть заключение экспертов, что файлы с видеорегистратора не удалялись

Виталий Соловчук, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, сегодня, 11 апреля, в суде ответил на вопросы по делу о драке с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
— Как вы проводили время в машине?
— С телефоном в руках, слушая музыку.
— Когда девушка к вам подсела, музыка играла? Для того чтобы музыка играла, питание в машине должно быть?
— Ключ должен быть в среднем положении.
— Вся электроника в машине работает?
— Да.
— Видеорегистратор тоже?
— Я не знаю принципа его работы?
— Вы его принудительно отключали?
— Нет. У него вообще нет такой функции, как выключить вручную.
— Как вы это узнали?
— Я читал.
— Зачем?
— Мне стало интересно.
— Почему?
— Следователь спросил.
— Как случился конфликт и вы покинули автомобиль, сколько времени прошло?
— Я не знаю. Я уехал на скорой.
— До этого только вы были в машине?
— Да.
— Как крепится видеорегистратор?
— Он встроен.
— Чтобы его достать, его нужно демонтировать?
— Не в курсе.
— На машине с того момента ездили?
— Нет.
— Признаки демонтажа видели?
— Нет. Мне непонятны эти вопросы. Вы клоните к тому, что я мог удалить какие-то записи. В деле есть заключение экспертов, что файлы с флеш-карты не удалялись.