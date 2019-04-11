Мама Кокорина: Соловчук? У меня нет слов

Мама Александра и Кирилла Кокориных дала короткий комментарий после сегодняшнего заседания суда. В ходе процесса были допрошены Виталий Соловчук, являющийся потерпевшим, и свидетель Ринат Токтаров, работающий официантом в «Кофемании».

«Спасибо мальчику-официанту, который пришёл и рассказал правду. Соловчук? По нему у меня нет слов», — передаёт слова мамы Кокориных корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

Мамаев, братья Кокорины, а также их друг Александр Протасовицкий пребывают в СИЗО «Бутырка» с 11 октября прошлого года за участие в двух драках в центре Москвы тремя днями ранее. В ходе инцидентов пострадали три человека. Первоначально арест был рассчитан до 8 декабря, однако затем суд дважды его продлевал.