Барик: от так называемого толчка голова Мамаева сантиметров на 40 отлетела назад

Адвокат Вячеслав Барик, защищающий в суде Кирилла Кокорина, младшего брата нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал сегодняшнее заседание.

«Сегодня был допрошен свидетель. Он даёт следующие показания: до момента инцидента, до момента конфликта с Паком компания Кокорина и Мамаева никому никакого дискомфорта не причиняла, все общались позитивно. Да, вели себя чуть громче обычного. Может, кто-то где-то нецензурно выразился. Но они общались внутри своей компании, никого не трогая, ни к кому не обращаясь. Всё, что происходило потом, было результатом конфликта с Паком. Более того, свидетель показывает, что в процессе конфликта Кирилл Кокорин всё время спрашивал Пака: «Как ты нас назвал? Почему ты нас так назвал?» То есть можно говорить о том, что была причина. А не то, что ребята имели целью нарушить общественный порядок. Они просто разбирались в конфликтной ситуации, которая возникла из-за оскорбления потерпевшего Пака.

Что касается потерпевшего Гайсина, то свидетель говорит, что не видел, как Кирилл Кокорин ему наносил какие-либо удары. При этом свидетель говорит, что постоянно был рядом с Кириллом. Он его успокаивал, видя, что Кирилл был чем-то возмущён. Он спрашивал, какова причина. В оскорблениях, как мы сейчас понимаем. При этом он говорит, что не видел, что хоть один удар Кириллом был хоть кому-то нанесён.

Хотелось бы подытожить по поводу показаний свидетеля Соловчука. Отказываясь признавать факт наличия оскорблений, он очень многие вещи просто не может обьяснить логически. На вопросы он отвечает: «Я не знаю, я не могу думать за других». Он сегодня нам здесь никаких показаний не дал, хотя на видеорегистраторе слышно абсолютно чётко, как его спрашивают. Он говорит, что это его позиция. Но даже не подсудимые, а другие участники говорят, что он отвечал на эти вопросы, то есть косвенно признавая факт оскорблений. Сегодня мы разобрались, что до физического взаимодействия с Павлом Мамаевым он его оттолкнул. Но на видео видно, что от этого так называемого толчка у Мамаева сантиметров на 40 голова отлетела назад. По показаниям Соловчука, Мамаев держал его за челюсть, по показаниям остальных — за одежду. Кроме того, Александр Кокорин пытался предотвратить конфликт, держась с Павлом в обнимку. То есть потерпевший сам себе противоречит, когда говорит, что все были агрессивно настроены и хотели его побить. Часто ли он видел, чтобы из такого положения — рука одного на плече другого — человек наносил удар?» — передаёт слова Барика корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.