Адвокат: Соловчук должен был спросить у девушки о самочувствии, такси ей вызвать

Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировала показания водителя Виталия Соловчука.

«Поставленные адвокатами вопросы в общем-то свелись к тому, что потерпевший говорит не совсем правду. Я думаю, что вы всё наблюдали и видели. Удивительным образом та часть записи видеорегистратора — в тот момент, когда села девушка, — исчезла. У нас осталась только вторая часть записи. При этом Соловчук, работая профессиональным водителем, не может нам объяснить, как у него работает видеорегистратор. Он не может сказать, как он настроен. Хотя мы все знаем, что он настраивается по-разному, это мера безопасности. Чаще всего он работает, когда включено питание и машина заведена. В этот момент видеорегистратор уже работает.

Он также абсолютно не смог пояснить те вопросы, когда уже слышно на записи видеорегистратора. В материалах дела уже это всё есть, когда ему задают вопрос: «Почему ты нас так назвал?», а он говорит: «А я не знаю, почему они у меня это спрашивали». Так он говорил, что, когда девушка села в машину, он при этом продолжал заниматься своим мобильным телефоном. Она сказала, что ей холодно, а потом подошёл какой-то молодой человек. Вот смотрите, это чужая машина, человек в общем-то работает по найму. Он должен как-то повернуться, поговорить с ней о чём-то, выяснить причины, почему она села к нему в машину. Может быть, как-то попытаться подойти открыть ей дверь, спросить, как она себя чувствует, может быть, такси ей вызвать, разъяснить ей: «Я не таксист». Тем не менее он дожидается, когда к машине подходит Павел Мамаев и девушка с ним выходит. Самое интересное, когда Мамаев подошёл к машине и девушка выходила из неё, он не проявляет никакой агрессии, ничего не говорит и не возникало никакого конфликта. То есть он тихо и мирно пошёл. Дальнейшие события мы знаем.

Да, хочу сказать интересное: девушка-то в машине просидела достаточно долго, она ребят ждала. Что она делала в машине чужого человека в течение примерно двух минут? Видимо, там был какой-то разговор и они о чём-то общались. Он говорит, что ей было холодно, но в то же время утверждает, что на ней была верхняя одежда в виде жакета. Она только вышла из клуба. Где она успела замерзнуть?» — передаёт слова Стукаловой корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.