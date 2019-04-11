Показания ключевого свидетеля по делу Кокорина и Мамаева. Главное к этому часу

Пока в здании суда ищут бомбу, читайте слова того самого водителя, который назвал футболистов «петухами».

Очередное заседание по делу Кокорина и Мамаева ещё не окончено, но свидетель Соловчук уже наговорил на очередной текст по теме. Пока в заседании перерыв из-за срочной эвакуации, приводим показания водителя, которому «прилетело» в то самое утро.

Кокорина и Мамаева эвакуировали из здания суда. Сообщение о минировании! LIVE После проверочных мероприятий заседание возобновится. Не расходимся.

О том, как оказался на месте драки

«8 октября я работал водителем у Ольги Викторовны Ушаковой. Я привез её на утренний эфир — это было около 6 утра. Искал место, где припарковать автомобиль, высадил её около концертного зала «Чайковский», там на площади была передвижная студия Первого канала. Оттуда переехал на Брестскую улицу, там рядом гостиница «Пекин». Сидел в машине, ждал Ольгу Викторовну».

О встрече с Бобковой (девушка из компании Кокорина)

«Около семи часов утра открылась задняя правая дверь, и в машину села незнакомая девушка. От неё исходил запах алкоголя. У неё была сбивчивая, несвязная речь. Спросила, таксист ли я, сказал, что нет. Она сказала, что ей холодно, я попросил её покинуть автомобиль. Она сказала, что ей холодно и она останется. Я обращался к ней вежливо и культурно».

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О поводе для конфликта

«Через какое-то время дверь открыл молодой человек, взял её за руку и сказал, что это не их машина, и увел её. Я хотел уже уезжать, как рядом с машиной разбился стеклянный предмет, и осколки полетели в машину, в районе переднего колеса. Вышел посмотреть, есть ли повреждения. Обходил машину спереди, в это время уже двигались Мамаев и Кокорин. Вроде ещё Протасовицкий. Спросил, кто бросил бутылку. Кокорин ответил, что он. Спросил, зачем. Начались угрозы, оскорбления. Ребята спрашивали, почему я назвал кого-то из них петухом. Я не понимал, о чём они говорят, всячески старался сгладить конфликт».

О том, были ли пьяны его оппоненты

«Я стоял на расстоянии в метр где-то. Все могут определить, выпивший человек или нет. Они были шумной компанией, привлекающей внимание. Это не смех и веселье. С претензиями ни с того, ни с сего подошли. От них запах алкоголя исходил».

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О начале драки с Мамаевым

«Мамаев взял меня за лицо, за подбородок. Они стояли в обнимку. Я попытался рукой убрать его руку от лица, они вдвоём отшатнулись от меня. Мамаев протянул руку к лицу, оттолкнул меня и начал наносить удары. Я развернулся, но ударов не наносил — только поднял руки вверх».

О реакции на удары

«Было несколько ударов в область лица. Удары были кулаком, но это было очень быстро, и я начал убегать к машине, выбежал на тротуар и направо. Обернувшись, увидел, что за мной бегут Мамаев и Кирилл. Далеко я не убежал, потому что машина была заведена, да и смысл бежать? Когда они за мной бежали, Мамаев споткнулся и упал. Кирилл попытался меня ударить, я оттолкнул его рукой. Мамаев подбежал, подпрыгнул и ударом то ли руки, то ли ноги сбил меня с ног.

О попытке отпора

«Мамаев упал сам, без моей помощи. Кирилла Кокорина я толкнул в правое плечо. Это даже был не толчок, я просто выставил руку и положил на плечо».

О действиях Кокорина в тот момент

«Они продолжали стоять в обнимку и не понимали, кто что делал».

О нанесённом вреде

«У меня было сотрясение, сломан нос, кровоподтёки по всему лицу. Нос сломался после удара Павла Мамаева. Когда меня подняли, я стоял, наклонившись вперёд, вытирал лицо, как увидел, что Мамаев бежит, замахивается и бьёт меня ногой по лицу. После этого из носа пошла кровь, я услышал хруст. Понял, что у меня сломан нос».

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О продолжении драки

«Когда подбежал Мамаев, его удар пришёлся в область груди. Сзади была ступенька, я в неё упёрся ногой, потом упал. После подбежали остальные и начали наносить удары: два Кокорина, Мамаев и Протасовицкий, всех точно не помню. Так как я лежал на земле, ногами меня было бить удобнее. В основном удары пришлись в область туловища, также были удары по голове. Избиение то продолжалось, то затухало. Периодически мне давали какие-то жизненные напутствия. Всё продолжалось около 10 минут. Сдачи я дать не пытался — в такой ситуации это сложно сделать».

О девушке, которая на него легла

«Была одна девушка, которая кричала и просила, чтобы они остановились. В какой-то момент даже пыталась закрыть меня своим телом — то ли присела, то ли прилегла. Но её оттолкнули и сказали: «Иди отсюда, не мешай». Дальше просто ходила и просила перестать. Но на неё, судя по тому, что избиение продолжалось, никто не реагировал. В какой-то момент меня кто-то поднял — не помню, кто это был».

Продолжение следует...