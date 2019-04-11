Раннее удаление и хет-трик Секейры помогли «Бенфике» обыграть «Айнтрахт»

Завершился первый матч 1/4 финала Лиги Европы между «Бенфикой» и «Айнтрахтом». Встреча, проходившая на стадионе «Да Луш», завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Уже на 20-й минуте поединка в ворота гостей был назначен пенальти, а за фол последней надежды с поля был удалён их защитник Эван Н'Дика. Жоау Секейра с 11-метровой отметки не сплоховал. На 40-й минуте благодаря голу Луки Йовича немецкий клуб восстановил равновесие в счёте. Однако ещё два мяча Секейры и результативный удар Рубена Диаша обеспечили комфортное преимущество лиссабонцам. Тем не менее гостям удалось уйти от разгрома — на 72-й минуте в воротах хозяев отличился Гонсало Пасьенса.

Ответный поединок команды сыграют ровно через неделю.