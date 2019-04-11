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Раннее удаление и хет-трик Секейры помогли «Бенфике» обыграть «Айнтрахт»

Раннее удаление и хет-трик Секейры помогли «Бенфике» обыграть «Айнтрахт»
Футбол / Лига Европы

Завершился первый матч 1/4 финала Лиги Европы между «Бенфикой» и «Айнтрахтом». Встреча, проходившая на стадионе «Да Луш», завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Уже на 20-й минуте поединка в ворота гостей был назначен пенальти, а за фол последней надежды с поля был удалён их защитник Эван Н'Дика. Жоау Секейра с 11-метровой отметки не сплоховал. На 40-й минуте благодаря голу Луки Йовича немецкий клуб восстановил равновесие в счёте. Однако ещё два мяча Секейры и результативный удар Рубена Диаша обеспечили комфортное преимущество лиссабонцам. Тем не менее гостям удалось уйти от разгрома — на 72-й минуте в воротах хозяев отличился Гонсало Пасьенса.

Ответный поединок команды сыграют ровно через неделю.

Лига Европы. 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2019, четверг. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
4 : 2
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
1:0 – Секейра – 21 (пен), 1:1 – Йович – 40, 2:1 – Секейра – 43, 3:1 – Диаш – 50, 4:1 – Секейра – 54, 4:2 – Пасьенса – 72
Удаления: нет – Н'Дика, 20
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