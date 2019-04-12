Д. Алвес: Тухель — самый умный тренер из тех, с которыми я работал

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес высоко оценил умственные способности главного тренера своей команды Томаса Тухеля.

«Он лучший тренер клуба за время моего пребывания здесь. Я никогда прежде не работал с тренером, который был бы настолько умным и настолько готовым служить команде, как он. Он делает очень хорошие анализы матчей, его тренерский штаб невероятен», — приводит слова Алвеса El Mundo Deportivo.

Тухель возглавил «ПСЖ» летом прошлого года. В текущем сезоне под его руководством команда уже выиграла Суперкубок страны и близка к победе в Лиге 1 и Кубке Франции, в финале которого ей будет противостоять «Ренн». Его контракт с клубом рассчитан до лета следующего года.

Ранее 45-летний специалист работал также с «Майнцем» и дортмундской «Боруссией».