Организатор митинга в поддержку Кокорина: всё состоится, мы сменим формулировку

Игорь Шумилин, организатор митинга в поддержку нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, прокомментировал новость об отмене мероприятия в связи с его формулировкой.



«Я вчера ездил в парк, разговаривал по этому вопросу. Всё состоится, просто сегодня будем подписывать договор по правилам проведения митинга и формулировку менять. У нас было «За освобождение из-под стражи братьев Кокориных и Мамаева», а в ответ прислали, что освободить их сможет только УК РФ и суд.



Официальных бумаг я ещё не получил, мы договорились о встрече сегодня днём. Теперь будет «Митинг в поддержку футболистов». С такой формулировкой можно будет провести», — приводятся слова Шумилина на сайте телеканала «360».

Митинг в поддержку Кокорина отказались согласовывать из-за формулировки