Клопп: выпустим на поле 13 футболистов, двое будут играть персонально с Азаром

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии домашнего матча 34-го тура АПЛ с «Челси» поделился мнением о нападающем лондонцев Эдене Азаре.

«Когда у Азара идёт игра, он сразу может стать лучшим футболистом в мире. У него блестящая карьера, и она ещё не завершена. Он умеет многие вещи, которые мне нравятся в игроках. Эден — хороший футболист.

Сделаем всё возможное, чтобы лишить его хотя бы нескольких умений. Это нам поможет. Как планируем сдержать Азара? Выпустим на поле 13 футболистов, двое будут играть персонально против него.

Лучший способ помешать Эдену блистать — лишить его передач от партнёров. Нужно реагировать чуть лучше, чем другие команды. Это непросто, поскольку, когда он получает мяч, уже слишком поздно.

Можно читать игру и передачи, но против Азара невозможно защищаться один на один. В таких ситуациях нужна помощь от кого-то ещё. Мне нравятся такие футболисты», — приводит слова Клоппа Goal.

Матч «Ливерпуль» — «Челси» состоится 14 апреля на стадионе «Энфилд», начало — в 18:30 мск.