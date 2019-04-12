Ковач прокомментировал драку между Левандовски и Команом

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал конфликт между игроками команды Робертом Левандовски и Кингсли Команом.

«Я говорил с ними после тренировки. Оба уже извинились и пожалели о своём поведении. На них не будет наложен штраф. Проблема полностью решена. Во время тренировок эмоции часто захлёстывают игроков», — приводит слова Ковача Bild.

Конфликт между Левандовски и Команом случился на вчерашней тренировке «Баварии». Драку между поляком и французом пришлось разнимать Никласу Зюле и Жерому Боатенгу. Официального заявления по инциденту мюнхенский клуб не делал.

После 28 сыгранных туров «Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии. Действующий чемпион страны набрал 64 очка. Дортмундская «Боруссия», идущая второй, отстаёт от лидера всего на 1 балл.