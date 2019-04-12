Головин рассказал, как знакомиться с девушками

Полузащитник «Монако» и национальной команды России Александр Головин, отвечая на вопросы игроков женской сборной страны, рассказал, как знакомиться с девушками.

«Три способа познакомиться с девушкой? Не знаю даже. Наверное, защитить её в какой-то сложный момент, когда, допустим, кто-то пристаёт к ней. Можно просто подойти познакомиться, если понравилась девушка. Каких-то особенных способов не знаю.

Сейчас многие в социальных сетях знакомятся? Да, сейчас там уже все сидят. Мне кажется, даже на улице будет немного не та реакция у девушки, если парень подойдёт спрашивать, чем если в соцсетях напишет», — сказал Головин.

Видео доступно на канале сборной России в YouTube.

Александр выступал за московский ЦСКА с 2014 по 2018 год. После ЧМ-2018 российский полузащитник перешёл в «Монако». Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне французской Лиги 1 22-летний игрок забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи в 23 матчах.